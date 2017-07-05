Луценко: суд повернув державі мисливські угіддя, які пов’язували з сином Пшонки

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що суд зобов’язав товариство, яке пов’язують із сином колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки, повернути у державну власність 15 тисяч гектарів мисливські угіддя на Київщині.

Як повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, суд визнав недійсним договір про умови ведення мисливського господарства.

За даними Луценка, це товариство отримало мисливські угіддя з грубими порушеннями визначеної процедури припинення права попереднього їх користувача – держпідприємства «Фастівський лісгосп».

На сьогодні це судове рішення виконано в повному обсязі, що підтверджується актом державного виконавця, винесена постанову про закінчення виконавчого провадження.

З 2010 по 2014 рік Генеральну прокуратуру очолював Віктор Пшонка.

Віктор Пшонка зник із Києва 22 лютого. За останніми даними, він перебуває Росії.

Пшонці інкримінують заволодіння упродовж 2010–2014 років бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділеними на зведення нової будівлі Генеральної прокуратури України.

Крім того, його підозрюють в організації умисних вбивств під час проведення масових заходів на майдані Незалежності в Києві у період з листопада по лютий 2013–2014 року (частина 2 статті 115 Кримінального кодексу); зловживання владою або службовим становищем (частина 2 статті 364); прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (частиною 4 статті 368); зловживання впливом (частина 3 статті 369-2).

Відповідно до реєстру МВС, Пшонку оголосили в Україні в розшук.