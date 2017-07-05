Німеччина: силовики попереджають про нові можливі напади ісламістів

Німеччина має бути готова до подальших терористичних нападів, зважаючи на зростання числа ісламістських бойовиків у країні, заявляють керівники безпекових відомств країни.

Голова розвідувальної служби Німеччини Ганс-Ґеорґ Маассен 4 липня заявив, що в 2016 році в Німеччині сталося п’ять нападів ісламістів, ще сімом вдалося запобігти. «Ми маємо очікувати подальших нападів окремих осіб або терористичних груп», – сказав Маассен.

У річному звіті служби за 2016 рік вказано, що в Німеччині налічується 24 400 ісламістів, у тому числі близько 9 700 салафітів (салафіти дотримуються суворої форми сунітського ісламу і не визнають інших гілок ісламу, зокрема шиїзм і суфізм). Як йдеться в звіті, сотні «джихадистів» в’їхали в країну разом із більш ніж мільйоном мігрантів, які прибули в Німеччину за останні два роки.

Міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр додав, що загалом безпекові служби мають інформацію про 680 можливих ісламістських загроз.

За його словами, Німеччина значно активізувала зусилля по боротьбі з ісламськими бойовиками: провела рекордне число арештів і депортацій за останній рік.

У грудні минулого року громадянин Тунісу в’їхав на вантажівці у різдвяний ярмарок у Берліні, внаслідок чого загинули 12 людей. Підозрюваного у нападі Аніса Амрі пізніше в Італії застрелила поліція. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.