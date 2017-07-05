Суд в Криму залишив у силі штраф активісту за згадку Меджлісу в соцмережі

Підконтрольний Кремлю Совєтський районний суд 4 липня відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив у силі штраф кримському активісту Рустему Меннанову за пост у соцмережі, де згадувався Меджліс кримськотатарського народу. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії 5 липня розповів захисник Меннанова Февзі Каракаш.

«Доводи суд не взяв до уваги, вирішив, що в цій публікації є поширення інформації про Меджліс кримськотатарського народу. Ми вказали, що Міжнародний суд у Гаазі 19 квітня зобов'язав Російську Федерацію відновити діяльність Меджлісу на території Криму, а вони рішення Міжнародного суду просто не беруть до уваги», – сказав Каракаш.

Також він додав, що Рустем Меннанов має намір дійти до Європейського суду з прав людини, «щоб домогтися справедливості».

Підконтрольний Кремлю Совєтський мировий суд оштрафував на 2 тисячі рублів (близько 920 гривень – ред.) кримського активіста Рустема Меннанова за пост у соцмережі, де він згадав Меджліс кримськотатарського народу і привітав лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва з днем народження. Активіста звинуватили у вчиненні адміністративного правопорушення відповідно до частини 2 статті 13.15 КоАП Росії – «Зловживання свободою масової інформації».

26 квітня 2016 року підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму заборонив діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на території анексованого півострова. Захист Меджлісу направив апеляцію до Верховного суду Росії. Проте 29 вересня 2016 року Верховний суд Росії відхилив цю апеляцію, підтвердивши заборону на діяльність Меджлісу.

19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжну ухвалу за позовом Україна проти Росії. Суд у Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції стосовно заборони фінансування тероризму. Проте Москву зобов'язали припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців, відновити Меджліс та навчання українською мовою в анексованому Криму.