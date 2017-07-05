Гройсман: Україна ініціює початок переговорів щодо ЗВТ з Британією після Brexit

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Україна ініціює початок переговорів щодо зони вільної торгівлі з Великою Британією після Brexit.

«Великобританія ухвалила рішення про вихід з Європейського Союзу, так званий Brexit, нам потрібно сьогодні говорити про нову основу нашої економічної співпраці. І я порушив питання про початок консультацій щодо встановлення ЗВТ з Великою Британією», – сказав прем’єр під час візиту до Британії.

На референдумі у Великій Британії в червні минулого року за вихід з Євросоюзу проголосували на два відсотки більше виборців, ніж проти.