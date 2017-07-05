На саміті «Групи двадцяти» запланували зустріч Меркель, Макрона і Путіна щодо України – речник

Речник канцлера Німеччини Штеффен Зайберт підтвердив, що на полях саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі запланована зустріч керівників Німеччини, Франції і Росії на тему врегулювання на сході України.

Але, додав речник, іще точно не визначений час зустрічі канцлера Анґели Меркель, президента Франції Емманюеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна в перебігу саміту, що відбудеться у п’ятницю й суботу, 7 і 8 липня.

У понеділок із заявою про таку зустріч на тему врегулювання в Україні виступав у Росії Кремль, але тоді підтверджень із інших джерел не було. Тоді помічник президента Росії Юрій Ушаков стверджував, що ця зустріч відбудеться за робочим сніданком трьох керівників у суботу, 8 липня.

Німеччина і Франція, донедавна за попереднього президента Франсуа Олланда, беруть активну участь у дипломатичних зусиллях із метою врегулювати конфлікт на окупованій частині українського Донбасу в так званому «нормандському форматі».

Макрон після обрання у травні вже запрошував Путіна до Франції, і врегулювання в Україні було однією з важливих тем переговорів. На прес-конференції Макрон повідомив, що говорив із Путіним про активізацію «нормандського формату». Він також виступив із низкою критичних щодо влади Росії заяв, нагадавши російському керівникові про використання хімічної зброї в Сирії, мінські домовленості і порушення прав ЛГБТ-спільноти в Чечні і назвавши російські державні чи фінансовані державою телемережу RT і агентство Sputnik «органами впливу і пропаганди», які, за його словами, не виконували журналістські обов’язки, а брехали.

Також Макрон зустрівся 26 червня в Парижі і з Порошенком. На ній він висловив підтримку Україні і заявив про події у Криму й на сході України: «Ми всі знаємо, хто розпочав війну і хто створив цю ситуацію». Він також закликав провести ближчим часом нову особисту зустріч лідерів України, Франції, Німеччини й Росії в «нормандському форматі» задля пошуків урегулювання на окупованій частині українського Донбасу.