Суд у справі про перейменування проспекту Ватутіна на Шухевича оголосив перерву до серпня

Окружний адміністративний суд Києва оголосив перерву в засіданні з розгляду питання про законність перейменування у столиці України проспекту генерала Миколи Ватутіна в проспект Романа Шухевича.

Це рішення ухвалене у зв’язку з відпусткою судді, наступне засідання відбудеться в серпні.

Напередодні Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення тимчасово зупинити перейменування проспекту. Про це повідомила представниця організації «Антифашистська правозахисна ліга» Олена Бережна.

«Антифашистська правозахисна ліга», а також «Єврейська правозахисна група» просять суд визнати рішення Київради про перейменування протиправним.

Київрада перейменувала проспект Ватутіна на проспект Шухевича на засіданні 1 червня.