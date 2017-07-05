Суд у справі про перейменування проспекту Ватутіна на Шухевича оголосив перерву до серпня

Окружний адміністративний суд Києва оголосив перерву в засіданні з розгляду питання про законність перейменування у столиці України проспекту генерала Миколи Ватутіна в проспект Романа Шухевича.
Це рішення ухвалене у зв’язку з відпусткою судді, наступне засідання відбудеться в серпні.
Напередодні Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення тимчасово зупинити перейменування проспекту. Про це повідомила представниця організації «Антифашистська правозахисна ліга» Олена Бережна.
«Антифашистська правозахисна ліга», а також «Єврейська правозахисна група» просять суд визнати рішення Київради про перейменування протиправним.
Київрада перейменувала проспект Ватутіна на проспект Шухевича на засіданні 1 червня.
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