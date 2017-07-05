Російський активіст заявив, що Україна відмовила йому у притулку і повертає до Росії

Російський активіст, член опозиційної партії «Яблуко» Володимир Єгоров заявив Радіо Свобода, що влада України відмовила йому в наданні політичного притулку і повертає назад до Росії.

За його словами, працівники Служби безпеки України вивезли його до нейтральної зони на кордоні з Росією, бо Київ не знайшов підстав надавати йому притулок.

Українські офіційні органи ще не коментували цієї ситуації.

Єгоров залишив Росію в середині червня після того, як його будинок у місті Торопець Тверської області Росії кілька разів підпалювали невідомі. Активіст пов’язує ці напади зі своєю опозиційною і антикорупційною діяльністю.