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05 Липень 2017, Київ 20:44
Новини | Події

Російський активіст заявив, що Україна відмовила йому у притулку і повертає до Росії

Володимир Єгоров

Російський активіст, член опозиційної партії «Яблуко» Володимир Єгоров заявив Радіо Свобода, що влада України відмовила йому в наданні політичного притулку і повертає назад до Росії.

За його словами, працівники Служби безпеки України вивезли його до нейтральної зони на кордоні з Росією, бо Київ не знайшов підстав надавати йому притулок.

Українські офіційні органи ще не коментували цієї ситуації.

Єгоров залишив Росію в середині червня після того, як його будинок у місті Торопець Тверської області Росії кілька разів підпалювали невідомі. Активіст пов’язує ці напади зі своєю опозиційною і антикорупційною діяльністю.

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