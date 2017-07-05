У Дніпрі стартувала всеукраїнська «Козацька регата пам’яті Івана Сірка»

У Дніпрі ввечері 5 липня стартувала всеукраїнська «Козацька регата пам’яті Івана Сірка». За словами організаторів, це наймасштабніша і найчисельніша всеукраїнська регата.

Захід відбувається у форматі маршрутних спортивних змагань.

Учасниками регати стало більше ніж 30 крейсерських вітрильних яхт із Києва, Черкас, Кам’янського, Кременчука, Дніпра, Запоріжжя, які до місця фінішу в Одесі подолають більше ніж 250 миль водного шляху. Саме цим шляхом свого часу ходив легендарний кошовий отаман Іван Сірко.

«Для нас важливо пам’ятати і повертатися до свого історичного й героїчного минулого. Україна славиться своїм козацьким рухом. Крім того, це гарний бренд для України, як країни з величезним культурним надбанням і традиціями», – сказав голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов.

Як зазначили учасники регати, вони пропливуть козацькими шляхами через п’ять областей України – Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську й Одеську. За їхніми словами, у кожному місті, через яке пройде регата, будуть відбуватися культурно-розважальні заходи, концерти.

Фінішує регата 22 липня в Одесі.

Наступного року організатори планують зробити кінцевим пунктом призначення протоку Босфор і таким чином вивести регату на міжнародний рівень.