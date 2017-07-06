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06 Липень 2017, Київ 08:46
Новини | Міжнародні

Трамп пропонує Росії співпрацю в Сирії

Президент США Дональд Трамп відбуває в європейське турне, Вашингтон, 5 липня 2017 року

Президент США Дональд Трамп, який прибув із другим за майже півроку на посаді візитом до Європи 6 липня, запропонував Росії співпрацю в Сирії.

Про це ж заявив пізно ввечері 5 липня держсекретар США Рекс Тіллерсон. Він вказав, що Сполучені Штати відкриті для створення безполітних зон у Сирії в координації з Росією, а також до запровадження спільного механізму моніторингу припинення вогню та забезпечення доставки гуманітарної допомоги.

«Якщо наші дві країни співпрацюватимуть для встановлення стабільності, це закладе основу для прогресу у врегулюванні політичного майбутнього Сирії», – відзначив Тіллерсон.

Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним вперше 7 липня на полях зустрічі «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі, і сирійський конфлікт, як очікується, буде на порядку денному цих переговорів.

Зустрічі з Путіним передуватиме участь американського лідера в саміті «Тримор’я» в Польщі. Очікується, що на цьому форумі Трамп заявить про сприяння експорту природного газу зі США до країн Східної Європи, стурбованих залежністю від російських енергоресурсів.

Нинішні лідери Польщі висловили підтримку політиці Трампа та його поглядам на світ, від антиіммігрантських тем до очевидного послаблення підтримки міжнародних організацій.

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