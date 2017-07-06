Через негоду в Україні знеструмлені 68 населених пунктів – ДСНС

У 68 населених пунктах трьох областей України станом на 7:00 6 липня через ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) знеструмлені 68 населених пунктів. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«5 липня бригадами обленерго відновлено електропостачання 19 населених пунктів, залишаються знеструмленими 33 населених пункти у Черкаській області, які були знеструмлені 4 липня», – ідеться в повідомленні.

Ввечері 5 липня на території Закарпатської та Львівській областей через спрацювання систем захисту сталося знеструмлення 35 населених пунктів у двох областях, додають рятувальники.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.