Леся Цуренко зіграє в другому колі Вімблдонського турніру

Друга ракетка України Леся Цуренко 6 липня проведе поєдинок другого кола в одиночному розряді головного тенісного змагання на траві – Вімблдонського турніру. Суперницею українки, яка є 35-ю в рейтингу Жіночої тенісної асоціації, буде швейцарка Вікторія Голубич, 73-тя ракетка світу.

У середу на корти Вімблдона виходили двоє представників України. П’ята ракетка світу Еліна Світоліна легко виграла у досвідченої італійки Франчески Ск’явоне – 6:3, 6:0.

Останній українець у чоловічому одиночному турнірі Сергій Стаховський був змушений зачохлити ракетку, поступившись у чотирисетовому матчі японцю Кеї Нішикорі – 4:6, 7:6, 1:6, 6:7.