Поліція Туреччини затримала директора Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International повідомляє, що турецька поліція затримала директора відділення цієї організації в Туреччині разом із ще кількома правозахисниками.
За повідомленням, Іділ Есер був затриманий 5 липня разом з активістами під час тренінгу під Стамбулом.
За повідомленням турецької газети Hurriet, загалом під час операції поліція арештувала 12 людей.
Турецька поліція наразі не коментувала ситуацію. Невідомо, в чому звинувачують затриманих активістів.
Генеральний секретар Amnesty International Саліл Шетті заявив, що організація «глибоко засмучена й обурена тим, що провідні правозахисники Туреччини, включаючи директора Amnesty International Туреччини, арештовані очевидно без причини».
Шетті закликав до негайного звільнення активістів.
Місце перебування затриманих невідоме.
Місяць тому Amnesty International в Туреччині повідомляла про затримання поліцією в Ізмірі голови представництва цієї організації Танера Килича за підозрою в зв'язках з рухом релігійного діяча Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара звинувачує в невдалій спробі перевороту в 2016 році.
В організації назвали звинувачення безпідставними.
У Туреччині діє надзвичайний стан, запроваджений після невдалої спроби перевороту в липні минулого року, метою якого було скинути президента Реджепа Таїпа Ердогана.
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