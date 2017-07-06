Поліція Туреччини затримала директора Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International повідомляє, що турецька поліція затримала директора відділення цієї організації в Туреччині разом із ще кількома правозахисниками.

За повідомленням, Іділ Есер був затриманий 5 липня разом з активістами під час тренінгу під Стамбулом.

За повідомленням турецької газети Hurriet, загалом під час операції поліція арештувала 12 людей.

Турецька поліція наразі не коментувала ситуацію. Невідомо, в чому звинувачують затриманих активістів.

Генеральний секретар Amnesty International Саліл Шетті заявив, що організація «глибоко засмучена й обурена тим, що провідні правозахисники Туреччини, включаючи директора Amnesty International Туреччини, арештовані очевидно без причини».

Шетті закликав до негайного звільнення активістів.

Місце перебування затриманих невідоме.

Місяць тому Amnesty International в Туреччині повідомляла про затримання поліцією в Ізмірі голови представництва цієї організації Танера Килича за підозрою в зв'язках з рухом релігійного діяча Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара звинувачує в невдалій спробі перевороту в 2016 році.

В організації назвали звинувачення безпідставними.

У Туреччині діє надзвичайний стан, запроваджений після невдалої спроби перевороту в липні минулого року, метою якого було скинути президента Реджепа Таїпа Ердогана.