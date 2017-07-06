Суд розгляне апеляції на вирок фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» наприкінці липня – адвокат

Верховний Суд Росії в Москві розгляне апеляційні скарги на вирок фігуранту севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслану Зейтуллаєву наприкінці липня. Про це в коментарі проекту Радіо Свободв, сайту Крим.Реалії повідомив адвокат обвинуваченого Еміль Курбедінов.

«У Верховному Суді Росії в місті Москва 27 липня о 10 годині відбудеться розгляд апеляційних скарг на вирок Північно-Кавказького окружного військового суду міста Ростова-на-Дону у «справі Руслана Зейтуллаєва». Особливих ілюзій з приводу цього суду ми не маємо. У кращому випадку, суд залишить попередній вирок без змін», – сказав Курбедінов.

За його словами, зараз йому невідомо, чи оголосив він третє голодування перед розглядом апеляції.

Руслан Зейтуллаєв заявив про намір оголосити третє голодування перед розглядом апеляції у його справі.

Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Руслан Зейтуллаєв 26 травня припинив своє друге голодування через бажання тримати пост у священний для мусульман місяць Рамадан.

Перше голодування він почав 4 квітня на засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону на час до винесення вироку.

26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд у Росії засудив фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Руслана Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі.

Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному співтоваристві» і засудив його до 7 років позбавлення волі. Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному Суді Росії, і справу знову направили в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд. Слідчі органи наполягали на тому, щоб Зейтуллаєва визнали не учасником, а організатором терористичного співтовариства. Відповідна стаття Кримінального кодексу України передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».