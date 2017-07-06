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06 Липень 2017, Київ 16:18
Новини | Політика

У Мукачеві зникли вулиці Бандери і Шухевича і з’явився тупик Москаля – міськрада

Табличка на будинку по вулиці Шухевича в Мукачеві (архівне фото)

У Мукачеві на Закарпатті міська рада ухвалила рішення про перейменування вулиці Степана Бандери на вулицю Любомира Гузара, а вулицю Романа Шухевича – на Андрея Шептицького. Як повідомляє прес-служба міської ради, таке рішення ухвалили на сесії 6 липня, де розглядали перейменування назви вулиць провулків і площ Мукачева.

Про причину зміни назв вулиць, які були перейменовані близько року тому в рамках декомунізації, не повідомляють.

Крім того, депутати вирішили присвоїти відгалуженню вулиці Трудової назву тупик Геннадія Москаля.

5 квітня 2016 року голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав рішення про перейменування трьох вулиць у Мукачеві. Вулицю Ярослава Галана в Мукачеві перейменували на вулицю Степана Бандери, вулицю Іван Туряниці – на вулицю Романа Шухевича, вулицю Івана Локота – на вулицю Володимира Зайця (військового, загиблого на Донбасі).

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