У Мукачеві зникли вулиці Бандери і Шухевича і з’явився тупик Москаля – міськрада

У Мукачеві на Закарпатті міська рада ухвалила рішення про перейменування вулиці Степана Бандери на вулицю Любомира Гузара, а вулицю Романа Шухевича – на Андрея Шептицького. Як повідомляє прес-служба міської ради, таке рішення ухвалили на сесії 6 липня, де розглядали перейменування назви вулиць провулків і площ Мукачева.

Про причину зміни назв вулиць, які були перейменовані близько року тому в рамках декомунізації, не повідомляють.

Крім того, депутати вирішили присвоїти відгалуженню вулиці Трудової назву тупик Геннадія Москаля.

5 квітня 2016 року голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав рішення про перейменування трьох вулиць у Мукачеві. Вулицю Ярослава Галана в Мукачеві перейменували на вулицю Степана Бандери, вулицю Іван Туряниці – на вулицю Романа Шухевича, вулицю Івана Локота – на вулицю Володимира Зайця (військового, загиблого на Донбасі).