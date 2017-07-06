У «Нафтогазі» за три роки планують відмовитися від імпортного газу

Компанія «Нафтогаз України» за останнє півріччя на 3% збільшила видобуток газу, стверджує головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, це хороший показник, зважаючи на те, що останніми роками видобуток лише падав.

«За результатами року ми плануємо вийти на приблизно 3-4%, за оптимістичним сценарієм,навіть 5% зростання видобутку. Ми прогнозуємо пришвидшення темпів зростання і ми вважаємо, якщо все буде зроблено, як ми пропонуємо, то вже за три роки Україна взагалі не буде імпортувати газ. Ми будемо видобувати стільки, скільки ми споживаємо», – сказав Юрій Вітренко.

Він вважає, що такий сценарій призведе до зменшення цін на газ і зростання ВВП країни щорічно на 5-6 %.

«За 10-15 років попит на газ, на вуглеводні в принципі, буде падати. Зберігати газ або нафту для наступних поколінь, принаймні економічно, немає сенсу. Потрібно видобувати стільки газу і стільки нафти, скільки ми можемо – це буде позитивно впливати на рівень цін і зростання ВВП. З прибутків треба розвивати альтернативну енергетику», – заявив Вітренко.

У квітні цього року у компанії повідомили, що Україна вже 500 днів не імпортує газ з Росії.

Відмова купувати газ у «Газпрому» аргументувалася неприйнятно високою ціною. Раніше голова правління «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявляв, що Україна купує газу у 14 європейських країн.

За опалювальний сезон 2016 – 2017 років Україна спожила близько 6,7 мільярда кубометрів газу.