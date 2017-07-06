У Кривому Розі під час військових навчань поранили журналіста

У Кривому Розі під час навчань ЗСУ з територіальної оборони біля Саксаганської райради був поранений представник ЗМІ. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в міському управлінні поліції.

За даними поліції, близько 13:00 громадянин 1988 року народження з вогнепальним пораненням в шию був доправлений до 2-ї міської лікарні Кривого Рогу.

Як розповіли в поліції, за попередніми даними, інцидент стався під час навчань: інструктор з тактико-технічної підготовки здійснив постріл зі зброї, чим спричинив вогнепальні поранення. Подробиці з’ясовує слідство.

У четвер в редакції криворізького видання «Первый Криворожский» повідомили, що оператор цього видання був поранений під час військових навчань, які відбувались у приміщенні та поблизу будівлі Саксаганської райради.

Як поінформували Радіо Свобода в редакції, зараз чоловік перебуває в лікарні, де йому роблять операцію, його стан лікарі оцінюють як тяжкий, нестабільний.

В оперативному командуванні «Схід» інформацію про інцидент на навчаннях підтвердили, але поки не коментують.