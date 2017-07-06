У Кривому Розі журналіста під час навчань поранив волонтер-інструктор – ЗСУ

У Кривому Розі представник ЗМІ був поранений під час навчань волонтером – інструктором. Про це у четвер повідомили в Оперативному командуванні «Схід» Збройних Сил України.

В командуванні підтвердили, що інцидент стався у четвер під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді.

Як розповіли в ОК «Схід», учасник навчань – волонтер-інструктор – демонстрував журналістам, як затримують порушників. Оператор погодився зіграти роль такого порушника.

«Внаслідок необережного поводження із боку волонтера-інструктора з власною нагородною зброєю журналіст отримав вогнепальне поранення у шию», – заявили в ОК «Схід».

Там додали, що інструктором, який зробив постріл, є колишній боєць добровольчого батальйону «Азов», зараз працює охоронцем на приватному підприємстві й стосунку до Збройних Сил України не має.

Водночас в редакції інтернет-порталу «Перший Криворізький», оператор якого постраждав під час навчань, поінформували, що він перебуває у тяжкому стані. Зараз чоловіка відвезли до операційної на другу операцію. У нього наскрізне вогнепальне поранення шиї, пошкоджено хребет і спинний мозок.

Редакція видання оголосила збір коштів для родини потерпілого.

За інформацією міської поліції, в Кривому Розі під час навчань ЗСУ з територіальної оборони біля Саксаганської райради був поранений представник ЗМІ. Громадянин 1988 року народження з вогнепальним пораненням в шию був доправлений до 2-ї міської лікарні Кривого Рогу. На місці тривають слідчі дії.