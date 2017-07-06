У суді у «справі Чийгоза» допитують російського сенатора від Криму Ковітіді

У підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму на засідання у «справі Чийгоза» 6 липня із запізненням з'явилася російський сенатор від анексованого Криму Ольга Ковітіді, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На її допиті наполягала сторона захисту. Спочатку планувалося, що допит Ковітіді розпочнеться о 12:00, проте вона не прийшла на призначений час, через це допит перенесли.

5 липня Верховний суд Криму повторно відмовив захисту одного з лідерів кримськотатарського руху Ахтема Чийгоза в допиті кримського муфтія Еміралі Аблаєва.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму на засіданні 22 червня продовжив Ахтему Чийгозу арешт на три місяці – до 8 жовтня.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.