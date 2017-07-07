Суд у США залишив чинним рішення Трампа щодо візового режиму для громадян шести країн

Пізно ввечері 6 липня суд американського штату Гаваї залишив чинними затверджені адміністрацією президента США Дональда Трампа правила, які передбачають тимчасову заборону в’їзду громадянам шести переважно мусульманських країн. Суддя окружного суду США Дерек Вотсон заперечив наявність надзвичайних обставин, які унеможливлюють реалізацію рішень Трампа.

Адміністрація президента США інтерпретувала постанову Верховного суду країни з цього питання таким чином, що впродовж 90 днів право в’їзду до Сполучених Штатів можуть здобути лише люди, які мають у країні найближчих родичів, таких як батьки, подружжя чи діти. Наявність бабусь, дідусів, двоюрідних братів тощо підставою для відвідання США не вважається.

Заборона на поїздки до США застосовується до людей з Ірану, Судану, Сомалі, Сирії, Лівії та Ємену.