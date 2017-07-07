Еліна Світоліна зіграє в третьому колі Вімблдонського турніру

Перша ракетка України і п’ята в рейтингу Жіночої тенісної асоціації Еліна Світоліна 7 липня проведе поєдинок третього кола на головному тенісному змаганні на траві – Вімблдонському турнірі. Суперницею харків’янки буде 65-та ракетка світу німкеня Каріна Вітгефт.

Крім Світоліної, Україну далі представляє на лондонських кортах Леся Цуренко. В четвер вона в непростому матчі переграла швейцарку Вікторію Голубич – 6:1, 2:6, 6:3. В третьому колі Цуренко позмагається зі словачкою Магдаленою Рибариковою, яка в другому раунді стала авторкою сенсації, здобувши перемогу над третьою сіяною на Вімблдоні чешкою Кароліною Плісковою – 3:6, 7:5, 6:2. Поєдинок Рибарикової та Цуренко запланований на суботу.

У чоловічому одиночному розряді всі українські представники на турнірі вже зачохлили ракетки.