ГПУ: в екс-чиновника часів Януковича Чмиря виявили незадекларований мільйон доларів

У колишнього заступника голови Адміністрації президента України Віктора Януковича, екс-голови Сумської облдержадміністрації Юрія Чмиря під час обшуків знайшли в двох банківських скриньках 1 мільйон 180 тисяч доларів замість задекларованих ним 572 тисяч доларів, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«У результаті перевірки інформації ЗМІ про незаконне збагачення Чмиря – колишнього голови Сумської ОДА і екс-заступника Адміністрації президента Януковича слідчі ГПУ виявили не тільки 14 київських квартир у доньки екс-високопосадовця, але й значні кошти, не відображені у е-декларації. Під час обшуків двох банківських скриньок Юрія Чмиря замість задекларованих ним 572 тисяч доларів знайшли 1 мільйон 180», – написав Луценко у Facebook.

За його словами, такі дії підпадають під ознаку статті 366-1 (декларування недостовірної інформації) й передбачають до 2 років позбавлення волі.

Юрій Чмирь цієї заяви поки що не коментував.

У червні 2017 року Сумська обласна прокуратура повідомила, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків сім’єю колишнього високопоставленого чиновника Сумської області часів президентства Януковича, який наразі є чинним депутатом Сумської обласної ради.