В Ірані затриманий 21 імовірний бойовик угруповання «Ісламська держава»

Іранські чиновники заявили 7 липня, що сили безпеки країни в північно-східному місті Мешхед затримали 21 імовірного екстреміста з угруповання «Ісламська держава».

Заступник генерального прокурора Ірану Машад Гасан Гайдарі повідомив, що частина заарештованих є іранцями, решта – афганці, які потрапили до Ірану за підробленими документами. Гайдарі також твердить, що деякі із затриманих брали участь у «терактах та операціях» за межами Ірану.

Місяць тому, 7 червня сталися напади на парламент Ірану та мавзолей аятолли Хомейні, засновника Ісламської республіки. Відповідальність за ці напади взяло угруповання «Ісламська держава». Впродовж останніх тижнів влада Ірану повідомляла про затримання десятків осіб, імовірно пов’язаних із екстремістським угрупованням.