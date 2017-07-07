У Мінську ПА ОБСЄ розглядає дві резолюції щодо анексії Криму і ситуації на Донбасі

У Мінську Парламентська асамблея ОБСЄ сьогодні розглядає дві резолюції, у яких йдеться про Україну, анексію Криму та війну на Донбасі.

У резолюція «Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ», яку депутат зі Швеції Маргарета Седерфельт передала для розгляду в rомітеті з політичних питань та безпеки ПА ОБСЄ, серед іншого, визнається, що «певні райони Донецької і Луганської областей» перебувають під контролем «російських гібридних сил».

У резолюції також звучить заклик до Росії «як держави, яка окупує» Крим, забезпечити безперешкодне пересування СММ ОБСЄ територією півострова, підтримки Мінського меморандуму щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У документі закликають Росію припинити окупацію Донбасу та Криму і декларують «повагу до закріплених у Гельсінському заключному акті принципів непорушності кордонів і територіальної цілісності, мирного врегулювання суперечок, рівноправності і самовизначення народів», закликають Росію «утриматися від агресивної практики і скасувати рішення про незаконну анексію Автономної Республіки Крим».

Під час обговорення резолюції представниця США Джексон Лі жорстко розкритикувала дії Росії проти України.

«Ми рішуче підтримуємо заклик доповідача до Росії переглянути незаконні спроби анексії Криму, закликаємо її зупинити свою агресію та цілком виконати Мінські домовленості», – сказала вона.

Водночас представник Росії Миколай Рижак заявив про загрозу відновлення нацизму та тероризму у Європі, і звинуватив Україну та США, що вони начебто не хочуть боротися з цим.

«В Україні зараз знаходять притулок рештки «іділовських» прибічників, представників інших терористичних організацій. Влада у Києві тримається тільки на пропаганді нацизму», – заявив він.

Виправдовуючи анексію Криму, Рижак заявив, що кримські татари тепер «зітхнули по-справжньому».

Про численні порушення прав кримських татар та військову агресію Росії на засіданні нагадав представник України у ПА ОБСЄ Ігор Попов.

Представник Білорусі Болєслав Пірштук не підтримав позицію Росії, а виступив за зниження «градусу конфронтації».

Голосування по цій резолюції очікується увечері у п’ятницю.

Після цього також має бути розглянутий проект резолюції, пропонований керівником української делегації Артуром Герасимовим, під назвою «Відновлення суверенітету та територіальної цілісності України»

У цьому проекті звучить підтримка суверенітету України над Кримом та Донбасом, критика дій Росії, заклики до неї зупинити окупацію українських територій, звільнити українських політв’язнів та заручників.

Елсі Хастінгс, представник делегації США у ПА ОБСЄ, заявив у інтерв’ю Радіо Свобода, що має надію на те, що резолюції ПА матимуть позитивний вплив на ситуацію в Україні.

«Я не знаю, це вирішить проблеми в східній Україні. Але це може піти тільки на користь обговорення і посередництва, яке тут відбувається. Очевидно, що це питання буде додатково обговорюватися, і я б очікував якихось позитивних результатів», – сказав він.

5 липня у Мінську розпочалася 26-а сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ. Сесія триватиме п’ять днів, дебати очікуються не лише довкола кризи в Україні, вони також стосуватимуться затяжних конфліктів на Південному Кавказі, боротьби з корупцією, прав біженців.