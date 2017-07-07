Росія: суд скоротив умовний термін блогеру Соколовському

Свердловський обласний суд Росії розглянув апеляційну скаргу на вирок блогеру Руслану Соколовському, засудженому за образу почуттів вірян, і скоротив йому умовний термін із 3,5 років до двох років і трьох місяців.

Із вироку виключили покарання за звинуваченням у незаконному зберіганні ручки з камерою.

Адвокат Соколовського наполягав на скасуванні вироку. Сам блогер заявив, що буде домагатися скасування вироку в Європейському суді з прав людини.

Руслан Соколовський був затриманий у вересні 2016 року. Його звинуватили в образі почуттів вірян за те, що він грав у мобільну гру Pokemon Go у православному храмі. 11 травня суд в Єкатеринбурзі засудив відеоблогера до трьох з половиною років умовного позбавлення волі і обов’язкових робіт.

Звинувачення в образі почуттів вірян, розпалюванні ненависті і незаконному обігу пристроїв для ведення прихованого запису він відкидає.

Правозахисний центр «Меморіал» раніше визнав Руслана Соколовського політичним в'язнем.