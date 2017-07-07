Силовики проводять обшуки в центральному офісі і регіональних філіях «Укргазвидобування»

Служба безпеки України і Генеральна прокуратура проводять обшуки в центральному офісі та регіональних відділеннях газодобувної компанії «Укргазвидобування».

Як повідомляє прес-служба компанії, обшуки проводяться за рішенням суду.

«Згідно з постановою суду, вилученню підлягають документи, пов`язані з відносинами «Укргазвидобування» і компаній «Tacrom Services S.R.L» (Румунія) і ДП «РУП» ВО «Білорусьнафта» (Республіка Білорусь). Зазначені документи стосуються проведення в 2016-2017 роках ГРП (гідророзривів пласта з метою інтенсифікації видобутку газу – ред.), інженерних звітів та іншої важливої для діяльності компанії інформації», – йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що вилучення важливої для технологічного процесу документації «призведе до дестабілізації найбільшого газодобувного підприємства України, а також ставить під загрозу виконання урядової програми зі збільшення видобутку природного газу».

При цьому «Укргазвидобування» заявляє про співпрацю з силовиками.

УГенпрокуратурі зазначають, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За версією слідства, службові особи «Укргазвидобування» за попередньою змовою з службовими особами іноземних компаній, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості робіт з гідророзриву пластів, які проводяться на території Полтавської та Харківської областей, протягом 2016-2017 років заволоділи коштами в особливо великих розмірах.

Генпрокуратура встановила, що у 2016 році компанія «Укргазвидобування» провела 4 тендери щодо проведення робіт із гідророзривів пластів на свердловинах, які перебувають на балансі українського підприємства, умови тендерів – проведення 100 операцій з гідророзривів пласта загальною вартістю близько 400 мільйонів гривень.

«Укргазвидобування» – основна компанiя з видобування природного газу i газового конденсату в Україні, 100% дочірнє підприємство компанії «Нафтогаз»