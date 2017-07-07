Суд у справі журналіста Семени відновився в анексованому Криму

На засіданні підконтрольного Кремлю Залізничного районного суду Сімферополя у справі кримського журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени 7 липня почався допит директора перекладацької контори. Ця людина не перекладала матеріал журналіста, але підписувала документи, надані слідчим ФСБ, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На минулому засіданні у справі Миколи Семени, 21 червня, допитали одного зі свідків – перекладача. Двоє інших свідків на суд не з’явилися.

Семену звинувачують у сепаратизмі, він всі звинувачення відкидає, заявляючи, що у своїх матеріалах реалізовував право на «вільне висловлення думки». Суд у його справі почався наприкінці березня.

У разі засудження 66-річному Семені загрожує до п’яти років ув’язнення.

Міністерство закордонних справ України від 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, і зокрема Миколи Семени.