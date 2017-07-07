МОЗ: за останні шість років 26 тисяч людей загинули на дорогах України

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що за останні шість років понад 26 тисяч людей загинули і 210 тисяч травмувалися на дорогах України. Про це повідомляє прес-служба міністерства з посиланням на дослідження громадської організації «Український центр європейської політики».

За даними відомства, лише минулого року кількість ДТП зросла на 5%, а кількість постраждалих зросла на 6 понад 6% порівняно з 2015 роком, майже дві чверті загиблих торік – пішоходи та велосипедисти.

У міністерстві також зауважили, що в Україні немає статистики інцидентів, що стали наслідком порушень у здоров’ї водіїв.

Водночас у МОЗ анонсують, що запропоновано з наступного року запровадження статистичних форм щодо відстеження цієї інформації.

Відповідно до Конвенції про дорожній рух, нагадують у МОЗ, водій повинен мати фізичні та психічні здібності, щоби керувати транспортом, і бути в належному фізичному та розумовому стані.

За даними поліції, через порушення швидкісного режиму в 2016 році сталося близько 4,6 тисячі ДТП з потерпілими, в яких 821 людина загинула, ще 6 228 зазнали тілесних ушкоджень.

Крім того, минулого року посили відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння – керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортом особі, яка перебуває в стані сп’яніння, карається штрафом у розмірі 10200 гривень та позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Повторне протягом двох років вчинення цих порушень передбачає накладення штрафу на водіїв 20400 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки.