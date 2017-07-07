Держстат: пенсії суддів за рік у середньому зросли на 5 тисяч гривень

Пенсія або довічне грошове утримання суддів у відставці (при повному й неповному стажі роботи) зросло на понад 5 тисяч гривень: у 2016 році було на рівні 16 770,8 гривень, на початку 2017 року – 22 022,1 гривень, повідомляє Державна служба статистики.

За даними служби, станом на початок 2017 року 2675 суддів у відставці отримують в Україні довічне грошове утримання.

Найбільша кількість суддів на довічному грошовому утриманні в Києві – 388 осіб, розмір середньої пенсії судді в Києві також є найвищим – близько 25 тисяч гривень.

Середній розмір призначеної місячної пенсії в Україні по всіх категоріях на початок 2017 року складає 1828,3 гривні, в 2016 він був на 129 гривень менше.

За даними Держстату, пенсії чоловіків і жінок в Україні відрізняються: чоловіки отримують більше в середньому на 550 гривень. Одна з найбільших різниць є в Києві: якщо чоловіки-пенсіонери в середньому отримують 3050,47 гривень, то середня пенсія в киянок складає 2014,94.

Найбільша кількість пенсіонерів, понад 3,2 мільйони людей, отримують пенсію в розмірі від 1501 до 2000 гривень.

Пенсію в розмірі від 5 до 10 тисяч гривень отримують 185 639 людей, а понад 10 000 гривень в Україні отримують близько 19 тисяч українців.