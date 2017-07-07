У Єгипті смертники вбили 26 військових на Синаї

У Єгипті двоє смертників на автах із вибухівкою напали на блокпост у північній частині Синайського півострова і вбили 26 єгипетських військових, повідомили силовики країни.

Напад стався неподалік прикордонного пункту пропуску Рафах на межі між Єгиптом і палестинською територією Смуги Гази.

У цій місцевості активно діють бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава», які воюють проти єгипетських урядових сил.

Від 2013 року, відколи армія усунула від влади президента-ісламіста Мухаммада Мурсі і почала придушувати його прихильників, там загинули вже сотні людей.