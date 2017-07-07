Головою місії України при НАТО призначили Пристайка – указ

Президент України Петро Порошенко призначив головою місії України при НАТО першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Відповідний указ оприлюднений 7 липня на сайті голови держави.

Порошенко в травні 2015 року звільнив із посади голову місії України при НАТО Ігоря Долгова. Після цього обов’язки керівника місії виконував Єгор Божок.

10 липня у Києві під головуванням президента України Петра Порошенка відбудеться засідання Комісії Україна – НАТО. Засідання відбудеться в рамках візиту в Україну делегації Північноатлантичної ради альянсу, яку очолить генсекретар Єнс Столтенберґ.