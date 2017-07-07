Суд призначив розгляд апеляції у справі генерала Назарова на 26 вересня

Апеляційний суд Дніпропетровської області призначив на 26 вересня розгляд апеляційної скарги на вирок генерал-майору Віктору Назарову, якого Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровщини визнав винним у недбалості у справі про збиття літака Іл-76. Інформацію про це Радіо Свобода 7 липня підтвердив адвокат Віктора Назарова Михайло Турик.

За словами адвоката, захист подав доповнення до своєї апеляції. Сама ж скарга, подана ще 21 квітня, налічує понад 70 сторінок.

«21 квітня, коли ми здавали мою апеляцію та мого підзахисного, ми подали заяву судді, яка розглядала справу, про те, що хочемо ознайомитись з матеріалами провадження. Почали ознайомлюватись і побачили дві ухвали, які не підписані суддею, – 2015 року і вже наприкінці судового процесу. Оскільки це є порушення норм чинного КПК України, я написав доповнення до апеляції, додавши фотокопії документів. При проголошенні й однієї, і другої ухвали суддя повідомляла усім присутнім, що вони написані в нарадчій кімнаті, оголошені й підписані. На мою думку, ухвали, які не підписані, не є чинними. Як апеляційний суд на це подивиться, я не знаю», – сказав у коментарі Радіо Свобода Михайло Турик.

Він також повідомив, що апеляційна скарга на рішення суду була подана ще у квітні, однак з суду першої інстанції до апеляційного суду була передана тільки в червні.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев’ять членів екіпажу. Усі загинули.