СБУ: затримали 29 людей, які планували провокації біля консульства Польщі

Служба безпеки України заявляє про затримання 29 людей, які планували провокації біля будівлі консульства Республіки Польща у Києві.

Як повідомляє прес-служба відомства, провокація була замовлена спецслужбами Росії.

За даними СБУ, затримані «за грошову винагороду в розмірі тисяча гривень кожному намагалися вчинити хуліганські дії біля консульства».

«За задумом затриманого організатора акції представники столичних спортивних клубів під виглядом молодіжної організації мали біля консульства провести показову акцію із розлиттям червоної фарби, а також повісити і підпалити на театралізованій шибениці опудало», – йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що дії учасників акції мали «супроводжуватися націоналістичними вигуками, підпалом піротехніки і мали на меті розпалювання міжнаціональної ворожнечі, спрямованої на загострення українсько-польських відносин».

Силовики під час огляду автобуса і двох автомобілів, на яких прибули затримані, вилучили один травматичний та один газовий пістолети, холодну зброю, провокативні транспаранти та прапори, піротехніку (фаєри), макет шибениці, додають у відомстві.

Російська сторона наразі ці звинувачення не коментує.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, нині будівля консульства Польщі перебуває під посиленою охороною.