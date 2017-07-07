Найбільше українці хворіють через систему кровообігу – Держстат

Українці найбільше хворіють через ураження і порушення у системах кровообігу, органів травлення та дихання.

За даними Державної служби статистики, у 2016 році порівняно з 2015-м зросла кількість зареєстрованих хвороб у старшого покоління (жінки старші від 55, чоловіки старші від 60 років) і зменшилась в українців віком від 18 років.

Серед старших вікових груп кількість зареєстрованих випадків захворювань складає понад 28 мільйонів випадків за 2016 рік і є більшою на 150 тисяч від попереднього року.

Більше старші люди стали хворіти через ураження органів дихання, ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин, зросла кількість хвороб шкіри та підшкірної клітковини.

На 10 000 випадків збільшилась кількість виявлення новоутворень в організмі людей цієї групи, втім, на 5 000 менше було випадків захворювання органів травлення у 2016 році в порівнянні з 2015-м.

Серед окремих вікових груп (жінки 18–54, чоловіки 18–59 років) кількість зареєстрованих захворювань зменшилась за рік на 34 000 і складає 31,8 мільйона випадків за 2016 рік.

Значно впала кількість захворювань цієї групи в категорії хвороб систем кровообігу, органів травлення, сечостатевої системи, хвороб, пов’язаних із вагітністю, пологами та післяпологовим періодом.

Проте дуже різко зросла кількість зареєстрованих хвороб органів дихання – на 253 тисячі випадків більше у 2016-му в порівнянні з 2015-м.

Приблизно на 1000 зросла кількість випадків вроджених аномалій у 2016 році.

У обох категорій на перше місце за кількістю захворювань виходять хвороби систем кровообігу: понад 14 мільйонів випадків у старших людей і понад 8 мільйонів – в українців від 18 і до 54 (жінки) та 59 (чоловіки) років. Далі йдуть хвороби органів травлення та дихання.