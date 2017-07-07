Суд у Литві засудив російського спецcлужбіста на 10 років за шпигунство

Суд у Литві засудив до 10 років позбавлення волі працівника спецслужб Росії за спробу завербувати працівників литовських спецслужб із метою встновити системи прослуховування в домі й кабінеті президента країни Далі Ґрібаускайте.

Як заявила суддя Вільнюського окружного суду Реґіна Поцієне, 40-річний громадянин Росії Микола Філіпченко «працював на Федеральну службу безпеки Росії, серед завдань якої є й розвідка поза межами Росії».

За даними обвинувачення, Філіпченко користувався підробленими документами, щоб приховати свою справжню особу, і багато разів перетинав кордон країни незаконно.

Адвокат Філіпченка заявила, що її клієнт не згоден зі звинуваченням, але ще зарано говорити, чи буде він оскаржувати вирок.

Миколу Філіпченка затримали в Литві 2015 року, коли він їхав транзитом територією країни з російського ексклаву Калінінградської області до Білорусі.

Він став уже другим російським громадянином, засудженим у Литві за шпигунство цього року.

2015-го в Росії засудили за звинуваченням у шпигунстві двох громадян Литви.

Останніми роками відносини між Литвою і Росією значно погіршилися через різку критику Вільнюсом агресії Москви проти України.