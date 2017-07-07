Порошенко підписав указ про призов до Нацгвардії в серпні 2017 року

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призов на строкову військову службу до лав Національної гвардії України в серпні 2017 року.

Як йдеться в указі президента №178/2017 від 7 липня, мають призвати придатних за станом здоров’я до військової служби чоловіків, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку й не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Також, відповідно до указу, Кабмін має визначити чисельність громадян України, які підлягають призову у серпні 2017 року, і визначити видатки для проведення призову.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

У 2015 році в Україні відновили призов на строкову службу.

Бойові дії на частині Донбасу тривають від квітня 2014 року. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей.