США, Росія і Йорданія узгодили перемир’я в частині Сирії

Сполучені Штати Америки, Росія і Йорданія досягли домовленості щодо перемир’я на частині території Сирії на південному заході країни.

Про домовленість публічно оголосили голови зовнішньополітичних відомств США і Росії, виступаючи окремо, але майже одночасно після зустрічі президентів двох країн Дональда Трампа і Володимира Путіна, в якій вони теж брали участь.

Зокрема, державний секретар США Рекс Тіллерсон назвав укладений тристоронній меморандум важливим і заявив, що він стосується також питань безпеки Йорданії.

За його словами, лишилося ще узгодити деякі деталі домовленості, що готова загалом, і на це може піти менш ніж тиждень.

Тіллерсон додав, що в перспективі співпраця США і Росії може поширитися й на інші райони Сирії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, зі свого боку, заявив, що припинення вогню в «зоні деескалації» на південному заході Сирії режим припинення вогню має набути чинності з полудня в неділю, 9 липня, за часом Дамаска. За його словами, домовленості про це досягли експерти трьох країн у столиці Йорданії Аммані. Зобов’язання забезпечити дотримання режиму припинення вогню всіма сторонами взяли на себе США і Росія.

Лавров також заявив, що безпеку в цій «зоні деескалації» почнуть забезпечувати з застосуванням сил і засобів російської військової поліції в координації з йорданською і американською сторонами. Тіллерсон на своїй прес-конференції цього моменту не згадував.

Також, сказав Лавров, є порозуміння і щодо трьох інших планованих «зон деескалації» в інших частинах Сирії.

Тіллерсон також повідомив, що сказав він, Трамп і Путін під час зустрічі говорили про необхідність обговорювати майбутнє керівництво Сирії. При цьому, наголосив він, США не бачать ніякої тривалої ролі в Сирії для нинішнього її президента Башара аль-Асада, членів його родини і його режиму. За його словами, ще треба домовитися, як саме Асад має залишити владу.

За словами обох чільних дипломатів, переговори двох президентів відбулися в позитивному настрої і стосувалися також становища в Україні, ракетно-ядерного протистояння з Південною Кореєю чи втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, яке одностайно підтвердили у спільній заяві всі спецслужби США і яке Москва заперечує.