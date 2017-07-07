Німеччина: в Гамбурзі сталися нові сутички між поліцією і демонстрантами-ліваками

У Гамбурзі на півночі Німеччини, де відбувається саміт «Групи двадцяти», знову сталися сутички між поліцією і тисячами демонстрантів-ліваків, що протестують проти «капіталізму». Поліція намагалася розігнати їх водометами. Частина демонстрантів, за словами поліції, була озброєна металевими прутами і кидала каміння й інші предмети у правоохоронців.

Поліція також повідомила про травми, яких зазнали вже 196 її працівників; серйозно травмованих серед них немає.

Затримані 70 демонстрантів, 15 із них узяли під варту.

За словами силовиків, близько шести тисяч демонстрантів намагалися прорватися в частину міста, де масові акції на час саміту заборонені. Близько тисячі демонстрантів були в масках, що заборонено німецьким законодавством.

Вулиці міста патрулюють близько 20 тисяч правоохоронців.

У суботу, другого дня саміту, на одній із площ Гамбурга очікують демонстрацію з участю ста тисяч осіб.