У Дніпрі провели благодійні «Купальські вечорниці» для підтримки дітей-сиріт

У Дніпрі просто неба відбувалися благодійні «Купальські вечорниці». Захід організували з метою допомоги дітям з особливими потребами, які мешкають в міському дитячому будинку-інтернаті: на їхню підтримку підуть кошти від продажу квитків.

За словами організаторів, окрім того, акція спрямована на популяризацію та відродження обрядових звичаїв свята Івана Купала.

Як зазначили організатори, для допомоги вихованцям інтернату вони також організували онлайн-аукціон. За рахунок продажу лотів діти отримають необхідні побутові речі та подарунки.

Благодійні «Купальські вечорниці» – це показ модних дизайнерських колекцій Міли Садовської та Наталі Саїк, виставка живописних робіт художниці Маргарити Гуревич, майстер-класи з плетіння вінків, виступи етно-колективів тощо. Дніпряни мають змогу долучитися до конкурсів, народних ігор та забав.

У програмі – фаєр- та лазерне шоу, а також фінальне спалювання імпровізованого опудала Купала.

Організатори вважають, що ця доброчинна акція має стати традиційною. Торік на перших «Купальських вечорницях» у Дніпрі збирали допомогу для пораненого на сході країни українського бійця.