У Литві на 10 років засудили громадянина Росії за шпигунство

У Литві за звинуваченням у шпигунстві на 10 років засудили громадянина Росії Миколу Філіпченка, повідомляє ВВС. ​Правоохоронні органи Литви стверджують, що Філіпченко був чинним співробітником російських спецслужб; за інформацією департаменту держбезпеки Литви, це перший випадок, коли в країні за звинуваченням у шпигунстві було затримано співробітника ФСБ.

Згідно з матеріалами суду, Філіпченко намагався завербувати службовців департаменту держбезпеки країни, щоб ті встановили пристрої прослуховування в резиденції і робочому кабінеті президента республіки Далі Грібаускайте.

Як заявила суддя Регіна Поцене, росіянин відмовився давати свідчення у справі. За словами адвоката Філіпченко Галини Кардановскої, її підзахисний вину не визнає; чи збирається захист оскаржити вирок, вона не уточнила. На оскарження в Литовському апеляційному суді захист має 20 днів.

Литовське видання Delfi пише, що Микола Філіпченко вислухав вирок суду та підтвердив, що зрозумів його. Він відмовився відповідати на запитання журналістів, коли його виводили із зали суду.

Філіпченка затримали у 2015 році, коли він прямував транзитним потягом з Калінінградської області Росії в Білорусь.

У 2015 році литовська контррозвідка у своєму звіті заявила, що третина російських дипломатів, які працюють в Литві, є співробітниками спецслужб.