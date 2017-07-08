У СІЗО окупованого Сімферополя в'язням не надають медичну допомогу – адвокат

У СІЗО окупованого Росією Сімферополя українським ув'язненим не надають медичну допомогу, про це повідомив адвокат Олексій Ладін, пише проект Радіо Свобода Крим.Реалії. За його словами, співробітники ізолятора ігнорують заяви щодо медичного обслуговування в'язнів. Про це Ладін поінформував Кримську правозахисну групу.

«За правилами, лікар повинен прийти протягом дня після заяви. За фактом – якщо через тиждень після написання заявки лікар до себе викликає – це добре. Але лікар – це поняття «умовне», там зазвичай приходить фельдшер або медбрат і відкрито говорить: «Я розумію, у вас така-то хвороба, але жодних ліків у мене немає», – зазначив Ладін.

Також адвокат повідомив, що перед тим, як доправити утримуваних з СІЗО до суду, їх ставлять у так званий «стакан» – вузьку камеру, де можна лише сидіти, і де кілька людей одночасно очікують автозак. Там люди перебувають по дві-три години, стверджує адвокат.

Наприкінці червня Крим.Реалії повідомляли, що в СІЗО в Сімферополі затриманим не вистачає місця, а в приміщеннях задуха та антисанітарія.

Після анексії в Криму відбулися масові обшуки та переслідування незалежних журналістів, кримськотатарських активістів та членів Меджлісу.

Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння з приводу переслідувань громадян України в анексованому Криму і звернувся до міжнародної спільноти із закликом застосувати всі можливі види правового та політичного тиску на Росію з метою звільнення всіх утримуваних українських політв'язнів та заручників.