17 постраждалих через вибуху в будинку у Києві готові переселитися в тимчасове житло – КМДА

17 людей, які постраждали внаслідок вибуху 8 липня в житловому будинку у Голосіївському районі Києва, можуть переселитися у тимчасове житло. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

«Станом на 18:00 на відселення з будинку в гуртожиток Подільського району на вулиці Оболонська, 34, погодилися 17 мешканців. Від переселення відмовилися 50 мешканців, 6 людей у роздумах. Житло, яке отримають постраждалі, обладнане необхідною для житла технікою, є посуд, постіль. Переселення можливе одразу ж після того, як спеціалісти МНС дозволять людям забрати з помешкань необхідні їм речі», – цитує сайт КМДА слова Геннадія Пліса.

За його словами, зараз на місці вибуху триває пошук 37-річного мешканця квартири на другому поверсі.

Сьогодні у Києві о 13:35 стався вибух у житловому будинку поблизу станції метро «Голосіївська». За попередньою інформацією правоохоронних органів, у будівлі вибухнув газ. Внаслідок вибуху сталося обрушення перекриття між другим і третім поверхом та покрівлі. Через вибух загинула жінка 1972 року народження. Троє людей були госпіталізовані, серед них і дитина 14-ти років, троє людей відмовилося від госпіталізації. За даними ДСНС, на місці події з’їхались понад три десятка одиниць спецтехніки і більш ніж 180 рятувальників.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки».