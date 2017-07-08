Ірак: військові готові у «будь-який момент» оголосити про повний контроль над Мосулом

Іракські військові командири 8 липня заявили, що в будь-який момент готові оголосити про повний контроль над Мосулом після того, як бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» пообіцяли, що «битимуться до смерті».

«Ми знаходимося всього за декілька метрів від річки Тигр. Іракський прогрес, підтриманий з повітря потужною армією, великий», – повідомила по державному телебаченню представник іракського спільного оперативного командування, бригадний генерал Ях’я Расул.

Десятки іракських солдатів почали святкувати на берегах річки Тигр, не чекаючи офіційної заяви про перемогу, передає агенція Reuters.

Іракське державне телебачення також повідомило, що урядові сили, як очікується, будуть повністю контролювати, захоплений бойовиками у 2014-му Мосул, а також значні частини іракської та сирійської територій.

«Тепер перед нами останні метри, і тоді буде оголошено про остаточну перемогу. Це питання кількох годин», – повідомили по телебаченню з посиланням на іракські сили безпеки, що воюють в Старому місті на річці Тигр.

Раніше іракський військовий представник повідомляв, що підтримувані США сили іракського уряду взяли під контроль середньовічне Старе місто Мосула, останній район, що був під контролем бойовиків-ісламістів.

Водночас інформагенція бойовиків Amaq повідомила про «запеклі бої» навколо прибережного району міста, вказавши, що бійці-ісламісти «тримаються на своїх укріплених позиціях». В іншому повідомленні агенція вказала, що бойовики «спільно пообіцяли битися до смерті».

Наступ іракських сил на Мосул почався торік у жовтні. Східна частина міста, як заявили військові, була «повністю звільнена» від бойовиків у січні. Наступ проти ісламістів у більш густонаселеній західній частині Мосула почався наприкінці січня.