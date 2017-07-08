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08 Липень 2017, Київ 22:19
Новини | Суспільство

У ДСНС повідомили про загибель другої людини через вибух у будинку в Києві

Вибух у багатоквартирному будинку в Києві, 8 липня 2017 року

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті вибуху в житловому будинку у Києві загинула ще одна людина, таким чином кількість жертв зросла до двох. Як йдеться у повідомленні відомства, загиблим є чоловік, анкетні дані якого наразі встановлюють.

Раніше у КМДА повідомляли, що тривають пошуки 37-річного жителя квартири на другому поверсі. Крім того, через вибух загинула жінка 1972 року народження.

Сьогодні у Києві о 13:35 стався вибух у житловому будинку поблизу станції метро «Голосіївська». За попередньою інформацією правоохоронних органів, у будівлі вибухнув газ. Внаслідок вибуху сталося обрушення перекриття між другим і третім поверхом та покрівлі. Постраждало шестеро людей, серед яких і 14-річна дитина. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки».

Наслідки вибуху в житловому будинку Києва (відео)
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