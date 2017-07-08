Радник голови МВС Ківа повідомив про рішення очолити партію

Радник міністра внутрішніх справ України Ілля Ківа заявив про рішення очолити Соціалістичну партію України. Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

«Чому я роблю цей крок? Я впевнений, що саме політичними засобами можна вдосконалювати й реформувати державний апарат, полегшувати життя трудящих, відновлювати соціальну справедливість, подолати владу олігархів, укріпити обороноздатність нашої Батьківщини», – написав Ківа.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене на з’їзді партії у суботу.

Відповідно до інформації на сайті Соціалістичної партії України, у березні політсила провела з’їзд, під час якого лідером і головою партії був обраний Павло Устенко. Він досі вказаний на сайті партії як її голова.

Соціалістична партія України була створена у жовтні 1991 року, тоді її очолив Олександр Мороз.