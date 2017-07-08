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08 Липень 2017, Київ 23:51
Новини | Політика

Радник голови МВС Ківа повідомив про рішення очолити партію

Ілля Ківа

Радник міністра внутрішніх справ України Ілля Ківа заявив про рішення очолити Соціалістичну партію України. Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

«Чому я роблю цей крок? Я впевнений, що саме політичними засобами можна вдосконалювати й реформувати державний апарат, полегшувати життя трудящих, відновлювати соціальну справедливість, подолати владу олігархів, укріпити обороноздатність нашої Батьківщини», – написав Ківа.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене на з’їзді партії у суботу.

Відповідно до інформації на сайті Соціалістичної партії України, у березні політсила провела з’їзд, під час якого лідером і головою партії був обраний Павло Устенко. Він досі вказаний на сайті партії як її голова.

Соціалістична партія України була створена у жовтні 1991 року, тоді її очолив Олександр Мороз.

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