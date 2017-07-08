Щонайменше 15 людей поранені через сутички з поліцією у Кашмірі

Поліція застосували сльозогінний газ під час сутичок з протестувальниками, які кидали в неї камінням, у індійській частині спірного регіону Кашмір 8 липня. Це сталося в річницю вбивства лідера сепаратистів Бурхана Вані.

Повідомляється, що щонайменше 15 людей були поранені в результаті сутичок, коли жителі Срінагара і ще щонайменше чотирьох населених пунктів у південному Кашмірі намагалися пройтись вулицями, скандуючи гасла на користь повстанців і закликаючи до повалення індійського уряду.

22-річний Бурхан Вані був убитий індійськими військами минулого року, після того як закликав мусульманське населення регіону повстати проти індійських військ. Понад 30 людей загинули торік після протестів, викликаних убивством Бурхана.

Перед річницею його смерті індійська влада ввела жорсткі обмеження в Кашмірі, перекривши, серед іншого, доступ до інтернету.

Повідомляється, що семеро людей загинули також під час обстрілу на лінії контролю, яка ділить індійську та пакистанську частини Кашміру.

Кашмір фактично розділений головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай), але обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.