США оголосили про надання чотирьом країнам понад півмільярда доларів допомоги

Сполучені Штати Америки оголосили про надання допомоги на суму у понад 630 мільйонів доларів чотирьом країнам – Ємену, Сомалі, Південному Судану та Нігерії. Рішення про це було оголошене після участі президента Дональда Трампа в саміті «Групи двадцяти» у німецькому Гамбурзі.

Хоча Сполучені Штати є найбільшим гуманітарним донором у світі, запропоновані Трампом скорочення іноземної допомоги – на понад 30 відсотків – викликали стурбованість серед лідерів країн.

Загальна гуманітарна допомога США чотирьом країнам, де, за оцінками ООН, понад 30 мільйонів людей потребують термінової продовольчої допомоги, наразі складає понад 1,8 мільярда доларів в цьому фінансовому році, йдеться в заяві Агентства США з міжнародного розвитку.

Десятки мільйонів людей в Ємені, Сомалі, Південному Судані та Нігерії стикаються з голодом в умовах конфліктів.