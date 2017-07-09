Гуманітарну допомогу ООН Україні треба збільшити – Гройсман на зустрічі з Ґутеррішем

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє про необхідність збільшення гуманітарної допомоги Україні з боку ООН. Про це він сказав 9 липня на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем у Києві.

«Хочу подякувати вам за високий рівень нашої взаємодії в гуманітарних питаннях, ми високо цінуємо гуманітарну допомогу. Можливо, нам необхідно торкнутися питання, як збільшити розміри цієї допомоги або впровадити нові механізми вирішення тих проблем, які в нас виникають», – сказав Гройсман.

За його словами, наявні в Україні гуманітарні проблеми викликані неповагою Росії до міжнародного права і її агресією. «Ми з вами вирішуємо гуманітарні проблеми саме тому, що Росія вирішила не дотримуватися жодних правил, не поважати суверенітет і розв’язати війну проти демократичного світу, зокрема, проти України», – сказав голова українського уряду.

Генеральний секретар ООН, зі свого боку, заявив, що ООН продовжить гуманітарну допомогу Україні і готова допомогти в проведенні реформ.

«Ви можете розраховувати на нашу підтримку гуманітарних програм, щоб полегшити життя вимушеним переселенцям – ви згадали про 1,7 мільйона переселенців – а також тих, хто проживає поблизу лінії зіткнення і зони, де йдуть бойові дії, і цілковиту підтримку уряду в питанні проведення реформ», – сказав Ґутерріш.

Генсекретар ООН прибув із візитом до України 9 липня. Пообіді він має зустрітися з президентом України Петром Порошенком. Як повідомила раніше прес-служба президента України, на переговорах йтиметься про стан і перспективи подальшого співробітництва в рамках ООН, можливості більш активного залучення її інструментарію до мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а також виконання рішень Генасамблеї ООН щодо Криму.

Від початку конфлікту на сході України у середині 2014 року станом на 15 травня 2017 року, за даними ООН, загинули щонайменше 10 090 людей, включно з 2 777 представниками цивільного населення. Щонайменше 23 966 були поранені.

За даними уряду України, близько 1,7 мільйона людей стали вимушеними переселенцями через анексію Росією Криму і збройний конфлікт на Донбасі.