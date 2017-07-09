Прем’єр Іраку у Мосулі оголосив про «велику перемогу» над «Ісламською державою»

Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді приїхав до Мосула, де привітав збройні сили країни з « великою перемогою» у 8-місячній боротьбі за звільнення міста від бойовиків «Ісламської держави».

Абаді прибув до міста, яке впродовж трьох років контролювали ісламісти, 9 липня.

У Twitter прем’єра Іраку опубліковане фото, де він у чорній військовій формі потискає руки представникам сил безпеки.

Сили безпеки Іраку за підтримки очолюваної США коаліції почали операцію зі звільнення Мосула у жовтні. Внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, понад мільйон, за даними ООН, стали вимушеними переселенцями.

Як повідомляє влада Іраку, попри завершення головних боїв за Мосул, бойовики все ще можуть здійснювати окремі напади з районів поблизу міста.