Порошенко і генсекретар ООН обговорили ситуацію на Донбасі й в Криму – Цеголко

Президент України Петро Порошенко і генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш обговорили ситуацію на Донбасі та в анексованому Росією Криму. Про це у twitter повідомив речник українського президента Святослав Цеголко.

Порошенко зазначив, що після анексії Криму і агресії на Донбасі поствоєнні міжнародні механізми безпеки були зруйновані.

Генсекретар ООН прибув із візитом до України 9 липня. Раніше сьогодні він зустрівся з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. За підсумками зустрічі Ґутерріш заявив, що ООН продовжить гуманітарну допомогу Україні і готова допомогти в проведенні реформ.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Від початку конфлікту на сході України станом на 15 травня 2017 року, за даними ООН, загинули щонайменше 10 090 людей, включно з 2 777 представниками цивільного населення. Щонайменше 23 966 були поранені. Москва також заперечує незаконність окупації українського Криму і називає її «возз’єднанням».