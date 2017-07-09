Штаб: на Донбасі бойовики продовжують порушувати перемир’я

У штабі АТО заявляють, що підтримувані Росією бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі, сьогодні вони 10 разів застосовували зброю проти українських військових, зокрема двічі використали заборонені Мінськими угодами міномети.

Як повідомляє прес-центр штабу, сепаратисти обстрілювали з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і озброєння БМП позиції українських військових біля Павлополя і Широкина, також з протитанкових гранатометів й іншого піхотного озброєння обстрілювали укріплення Збройних сил України поблизу Авдіївки.

На Луганщині, за даними штабу, проросійські бойовики з мінометів калібру 120 міліметрів обстріляли позиції ЗСУ біля Кримського і Новотошківського.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» заявляють, що українські військові минулої доби 41 раз порушили режим тиші, використовувавши міномети, танки, БМП, гранатомети і стрілецьку зброю. В угрупованні «ЛНР» стверджують про сім порушень з боку ЗСУ.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.